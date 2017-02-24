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  • 24.02, 00:23

Два человека пострадали при жесткой посадке легкого самолета под Калугой

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Два человека пострадали при жесткой посадке легкого самолета под Калугой

Два человека пострадали при жесткой посадке легкого самолета под Калугой

Два человека пострадали при жесткой посадке легкого самолета под Калугой
  • Фото: 40.mchs.gov.ru

    • Легкомоторный самолет NG-4 произвел жесткую посадку в поле близ деревни Хатенки Калужской области. В результате пострадали два человека.

    Пострадавших 55 и 50 лет госпитализировали с различными травмами в областную больницу, сообщает ТАСС.

    ЧП произошло около 19:50 в четверг. Самолет совсем немного не долетел до аэродрома, где базируется аэроклуб «Нормандия — Неман». 23 февраля в честь праздника здесь должна была пройти военно-историческая реконструкция с участием авиационной техники. Однако полеты были отменены из-за непогоды, сообщает «Интерфакс».

    По предварительным данным, причиной ЧП мог стать отказ оборудования. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте проводит в связи с инцидентом проверку.

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