Два человека пострадали при жесткой посадке легкого самолета под Калугой

Легкомоторный самолет
NG-4 произвел жесткую посадку в поле близ деревни Хатенки Калужской области. В результате пострадали два человека.
Пострадавших 55 и 50 лет госпитализировали с различными травмами в областную больницу, сообщает ТАСС.
ЧП произошло около 19:50 в четверг. Самолет совсем немного не долетел до аэродрома, где базируется аэроклуб «Нормандия — Неман». 23 февраля в честь праздника здесь должна была пройти военно-историческая реконструкция с участием авиационной техники. Однако полеты были отменены из-за непогоды, сообщает «Интерфакс».
По предварительным данным, причиной ЧП мог стать отказ оборудования. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте проводит в связи с инцидентом проверку.
ЧП произошло около 19:50 в четверг. Самолет совсем немного не долетел до аэродрома, где базируется аэроклуб «Нормандия — Неман». 23 февраля в честь праздника здесь должна была пройти военно-историческая реконструкция с участием авиационной техники. Однако полеты были отменены из-за непогоды, сообщает «Интерфакс».
По предварительным данным, причиной ЧП мог стать отказ оборудования. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте проводит в связи с инцидентом проверку.
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