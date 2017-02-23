В Подмосковье проверяют информацию о нападении на бригаду скорой помощи

Подмосковные следователи выехали в Раменский район в связи с сообщениями о нападении на бригаду скорой помощи.
Как отметили в СУ СК по Московской области, проверятся информация об удержании в заложниках фельдшера скорой помощи.
В управлении Росгвардии РИА Новости сообщили, что задержали мужчину, который обстрелял из охотничьего ружья медиков, приехавших к нему на вызов. Инцидент произошел в поселке совхоза «Сафоновский».
Отмечается, что в результате ЧП пострадавших нет.
В управлении Росгвардии РИА Новости сообщили, что задержали мужчину, который обстрелял из охотничьего ружья медиков, приехавших к нему на вызов. Инцидент произошел в поселке совхоза «Сафоновский».
Отмечается, что в результате ЧП пострадавших нет.
Комментарии