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  • 24.02, 00:23

В Подмосковье проверяют информацию о нападении на бригаду скорой помощи

2 комментария

В Подмосковье проверяют информацию о нападении на бригаду скорой помощи

В Подмосковье проверяют информацию о нападении на бригаду скорой помощи

Подмосковные следователи выехали в Раменский район в связи с сообщениями о нападении на бригаду скорой помощи.

Как отметили в СУ СК по Московской области, проверятся информация об удержании в заложниках фельдшера скорой помощи.

В управлении Росгвардии РИА Новости сообщили, что задержали мужчину, который обстрелял из охотничьего ружья медиков, приехавших к нему на вызов. Инцидент произошел в поселке совхоза «Сафоновский».

Отмечается, что в результате ЧП пострадавших нет.

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