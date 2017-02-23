Автобус с паломниками попал в ДТП в Волгоградской области

На трассе в Волгоградской области опрокинулся автобус с паломниками, следовавший из Пятигорска в Самару. В результате пострадали трое пассажиров.
Антон Корнаухов, УМВД по Волгоградской области: «ДТП произошло около 19:00 на автодороге Ольховка — Камышин. Водитель автобуса Neoplan в сложных погодных условиях не справился с управлением, допустил съезд на обочину, где произошло опрокидывание автобуса».
В результате ДТП три пассажира получили различные травмы, их госпитализировали. Известно, что в автобусе находилась группа паломников из 31 человека. Сейчас их размещают в Ольховке. За группой паломников будет отправлен другой автобус, сообщает ТАСС.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
В результате ДТП три пассажира получили различные травмы, их госпитализировали. Известно, что в автобусе находилась группа паломников из 31 человека. Сейчас их размещают в Ольховке. За группой паломников будет отправлен другой автобус, сообщает ТАСС.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
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