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  • 23.02, 22:53

Автобус с паломниками попал в ДТП в Волгоградской области

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Автобус с паломниками попал в ДТП в Волгоградской области

Автобус с паломниками попал в ДТП в Волгоградской области

Автобус с паломниками попал в ДТП в Волгоградской области
  • Фото: 34.мвд.рф

    • На трассе в Волгоградской области опрокинулся автобус с паломниками, следовавший из Пятигорска в Самару. В результате пострадали трое пассажиров.

    Антон Корнаухов, УМВД по Волгоградской области: «ДТП произошло около 19:00 на автодороге Ольховка — Камышин. Водитель автобуса Neoplan в сложных погодных условиях не справился с управлением, допустил съезд на обочину, где произошло опрокидывание автобуса».

    В результате ДТП три пассажира получили различные травмы, их госпитализировали. Известно, что в автобусе находилась группа паломников из 31 человека. Сейчас их размещают в Ольховке. За группой паломников будет отправлен другой автобус, сообщает ТАСС.

    Обстоятельства аварии устанавливаются.

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