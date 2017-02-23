Де Мистура поблагодарил Россию за перемирие в Сирии

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура выразил благодарность России, Турции, Ирану и Казахстану за организацию переговорного процесса в Астане, позволившего достичь перемирия в САР.
Стаффан де Мистура: «Я хотел бы поблагодарить РФ, Турцию и Иран, а также Казахстан за то, что они сделали для перемирия в Сирии».
Он добавил, что перемирие сохраняется, хотя и является хрупким. Де Мистура назвал процесс в Астане шансом, который инициативная группа не собирается упускать, передает ТАСС.
Он также сообщил, что за последнее время были сделаны важные шаги на пути к созданию единой делегации оппозиции.
Стаффан де Мистура: «В последние несколько недель, в последние часы был сделан существенный прогресс навстречу единой оппозиционной делегации. Надеюсь, что работа в этом направлении и дальше продолжится».
Заявления де Мистуры прозвучали на церемонии открытия переговоров в Женеве. Четвертый раунд женевских переговоров стартовал после почти годичной паузы. Главными темами ранее были заявлены создание нового правительства Сирии, проекты новой конституции страны и проведение выборов.
Он добавил, что перемирие сохраняется, хотя и является хрупким. Де Мистура назвал процесс в Астане шансом, который инициативная группа не собирается упускать, передает ТАСС.
Он также сообщил, что за последнее время были сделаны важные шаги на пути к созданию единой делегации оппозиции.
Стаффан де Мистура: «В последние несколько недель, в последние часы был сделан существенный прогресс навстречу единой оппозиционной делегации. Надеюсь, что работа в этом направлении и дальше продолжится».
Заявления де Мистуры прозвучали на церемонии открытия переговоров в Женеве. Четвертый раунд женевских переговоров стартовал после почти годичной паузы. Главными темами ранее были заявлены создание нового правительства Сирии, проекты новой конституции страны и проведение выборов.
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