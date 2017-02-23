Пять минут тишины
Пять минут тишины 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 23.02, 22:53

Де Мистура поблагодарил Россию за перемирие в Сирии

1 комментарий

Де Мистура поблагодарил Россию за перемирие в Сирии

Де Мистура поблагодарил Россию за перемирие в Сирии

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура выразил благодарность России, Турции, Ирану и Казахстану за организацию переговорного процесса в Астане, позволившего достичь перемирия в САР.

Стаффан де Мистура: «Я хотел бы поблагодарить РФ, Турцию и Иран, а также Казахстан за то, что они сделали для перемирия в Сирии».

Он добавил, что перемирие сохраняется, хотя и является хрупким. Де Мистура назвал процесс в Астане шансом, который инициативная группа не собирается упускать, передает ТАСС.

Он также сообщил, что за последнее время были сделаны важные шаги на пути к созданию единой делегации оппозиции.

Стаффан де Мистура: «В последние несколько недель, в последние часы был сделан существенный прогресс навстречу единой оппозиционной делегации. Надеюсь, что работа в этом направлении и дальше продолжится».

Заявления де Мистуры прозвучали на церемонии открытия переговоров в Женеве. Четвертый раунд женевских переговоров стартовал после почти годичной паузы. Главными темами ранее были заявлены создание нового правительства Сирии, проекты новой конституции страны и проведение выборов.

Новости по теме

Решение сирийской проблемы

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru