Похитители обсуждали, как изувечат депутата Рады Гончаренко: видео

Служба безопасности Украины обнаружила видеозапись, на которой заказчик похищения Александр Кушнарёв рассказывал, что он планирует сделать с депутатом Рады Алексеем Гончаренко.
Запись обнародовала газета «Думская». На кадрах запечатлен лидер фракции «Оппозиционный блок» в Лиманском райсовете Одесской области Александр Кушнарёв. Перед камерой находились еще два человека, но их лиц не видно. Заказчик преступления откровенно заявил, что планирует изувечить депутата Рады Гончаренко.
Александр Кушнарёв: «От того, что я ему сделаю, еще никто не умирал. Он будет слепой и хромой».
Также на записи слышно, что он предлагал найти какое-то место, куда они доставят похищенного парламентария.
Сын Александра Кушнарёва погиб в результате одесской трагедии 2 мая 2014 года. Как сообщили ранее в прокуратуре, мужчина не собирался убивать Гончаренко. Он намеревался изуродовать ему лицо кислотой, лишить зрения и сломать молотком коленные чашечки.
Сотрудники спецслужбы инсценировали похищение Гончаренко. Когда заказчик преступления вместе с двумя сообщниками прибыл на место, где должны были держать депутата, их задержали.
Сам Гончаренко уже публично прокомментировал эту операцию. Как он сказал, его давно уведомили о том, что спецслужбы планируют его задействовать в разработке.
Гончаренко известен тем, что активно участвовал в трагических событиях, произошедших в Одессе 2 мая 2014 года. После пожара в Доме профсоюзов депутат выкладывал в социальных сетях фотографии обгоревших жертв.
Александр Кушнарёв: «От того, что я ему сделаю, еще никто не умирал. Он будет слепой и хромой».
Также на записи слышно, что он предлагал найти какое-то место, куда они доставят похищенного парламентария.
Сын Александра Кушнарёва погиб в результате одесской трагедии 2 мая 2014 года. Как сообщили ранее в прокуратуре, мужчина не собирался убивать Гончаренко. Он намеревался изуродовать ему лицо кислотой, лишить зрения и сломать молотком коленные чашечки.
Сотрудники спецслужбы инсценировали похищение Гончаренко. Когда заказчик преступления вместе с двумя сообщниками прибыл на место, где должны были держать депутата, их задержали.
Сам Гончаренко уже публично прокомментировал эту операцию. Как он сказал, его давно уведомили о том, что спецслужбы планируют его задействовать в разработке.
Гончаренко известен тем, что активно участвовал в трагических событиях, произошедших в Одессе 2 мая 2014 года. После пожара в Доме профсоюзов депутат выкладывал в социальных сетях фотографии обгоревших жертв.
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