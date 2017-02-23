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  • 23.02, 22:52
Похитители обсуждали, как изувечат депутата Рады Гончаренко: видео. депутаты, задержание, похищения людей, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Похитители обсуждали, как изувечат депутата Рады Гончаренко: видео

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Похитители обсуждали, как изувечат депутата Рады Гончаренко: видео

Похитители обсуждали, как изувечат депутата Рады Гончаренко: видео

Похитители обсуждали, как изувечат депутата Рады Гончаренко: видео

    Служба безопасности Украины обнаружила видеозапись, на которой заказчик похищения Александр Кушнарёв рассказывал, что он планирует сделать с депутатом Рады Алексеем Гончаренко.

    Запись обнародовала газета «Думская». На кадрах запечатлен лидер фракции «Оппозиционный блок» в Лиманском райсовете Одесской области Александр Кушнарёв. Перед камерой находились еще два человека, но их лиц не видно. Заказчик преступления откровенно заявил, что планирует изувечить депутата Рады Гончаренко.

    Александр Кушнарёв: «От того, что я ему сделаю, еще никто не умирал. Он будет слепой и хромой».

    Также на записи слышно, что он предлагал найти какое-то место, куда они доставят похищенного парламентария.

    Сын Александра Кушнарёва погиб в результате одесской трагедии 2 мая 2014 года. Как сообщили ранее в прокуратуре, мужчина не собирался убивать Гончаренко. Он намеревался изуродовать ему лицо кислотой, лишить зрения и сломать молотком коленные чашечки.

    Сотрудники спецслужбы инсценировали похищение Гончаренко. Когда заказчик преступления вместе с двумя сообщниками прибыл на место, где должны были держать депутата, их задержали.

    Сам Гончаренко уже публично прокомментировал эту операцию. Как он сказал, его давно уведомили о том, что спецслужбы планируют его задействовать в разработке.

    Гончаренко известен тем, что активно участвовал в трагических событиях, произошедших в Одессе 2 мая 2014 года. После пожара в Доме профсоюзов депутат выкладывал в социальных сетях фотографии обгоревших жертв.


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