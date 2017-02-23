На химзаводе в Узбекистане прогремел взрыв: есть жертвы

ЧП случилось на предприятии, которое является крупнейшим производителем азотных удобрений в стране.
Химический завод располагается в городе Фергана, областном центре на востоке Узбекистана. На предприятии прогремел взрыв, есть информация о жертвах, передает РИА Новости.
В МЧС Узбекистана уточнили, что ЧП случилось около 16:30 по Москве. Взрыв произошел в аммиачном цехе завода «Ферганаазот» во время ремонтно-монтажных работ.
МЧС Узбекистана: «Имеются жертвы».
Однако в ведомстве не стали уточнять число погибших. При этом в МЧС отметили, что уже создана правительственная комиссия, которая займется выяснением причин случившегося, а также оказанием помощи семья жертв и пострадавших.
В МЧС Узбекистана уточнили, что ЧП случилось около 16:30 по Москве. Взрыв произошел в аммиачном цехе завода «Ферганаазот» во время ремонтно-монтажных работ.
МЧС Узбекистана: «Имеются жертвы».
Однако в ведомстве не стали уточнять число погибших. При этом в МЧС отметили, что уже создана правительственная комиссия, которая займется выяснением причин случившегося, а также оказанием помощи семья жертв и пострадавших.
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