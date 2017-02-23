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  • 23.02, 21:21

На химзаводе в Узбекистане прогремел взрыв: есть жертвы

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На химзаводе в Узбекистане прогремел взрыв: есть жертвы

На химзаводе в Узбекистане прогремел взрыв: есть жертвы

ЧП случилось на предприятии, которое является крупнейшим производителем азотных удобрений в стране.

Химический завод располагается в городе Фергана, областном центре на востоке Узбекистана. На предприятии прогремел взрыв, есть информация о жертвах, передает РИА Новости.

В МЧС Узбекистана уточнили, что ЧП случилось около 16:30 по Москве. Взрыв произошел в аммиачном цехе завода «Ферганаазот» во время ремонтно-монтажных работ.

МЧС Узбекистана: «Имеются жертвы».

Однако в ведомстве не стали уточнять число погибших. При этом в МЧС отметили, что уже создана правительственная комиссия, которая займется выяснением причин случившегося, а также оказанием помощи семья жертв и пострадавших.

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