У самолета сломалось шасси при приземлении в аэропорту Амстердама

Пассажирский самолет авиакомпании Flybe совершил неудачную посадку в воздушной гавани Схипхол. Он выехал за пределы ВПП.
При приземлении рейса BE1284 у лайнера сломалось шасси. В результате самолет накренился, пока его несло по взлетно-посадочной полосе, передает BNO News.
Авиаинцидент произошел незадолго до 17:00 по местному времени. В воздушной гавани объявили о чрезвычайной ситуации. На место незамедлительно прибыли экстренные службы. Вылеты были временно приостановлены.
Позже стало известно, что в результате случившегося никто не пострадал. В аэропорту заверили, что держат ситуацию под контролем. Пассажиров рейса эвакуировали в терминал на автобусе.
Самолет Bombardier Dash 8–400, у которого сломалось шасси, следовал из шотландского Эдинбурга. Борта данного типа вмещает в себя до 80 пассажиров.
Авиаинцидент произошел незадолго до 17:00 по местному времени. В воздушной гавани объявили о чрезвычайной ситуации. На место незамедлительно прибыли экстренные службы. Вылеты были временно приостановлены.
Позже стало известно, что в результате случившегося никто не пострадал. В аэропорту заверили, что держат ситуацию под контролем. Пассажиров рейса эвакуировали в терминал на автобусе.
Самолет Bombardier Dash 8–400, у которого сломалось шасси, следовал из шотландского Эдинбурга. Борта данного типа вмещает в себя до 80 пассажиров.
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