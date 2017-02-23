Пять минут тишины
Пять минут тишины 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 23.02, 22:53
У самолета сломалось шасси при приземлении в аэропорту Амстердама. авиационные катастрофы и происшествия, аэропорты, Нидерланды, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

У самолета сломалось шасси при приземлении в аэропорту Амстердама

комментировать
У самолета сломалось шасси при приземлении в аэропорту Амстердама

У самолета сломалось шасси при приземлении в аэропорту Амстердама

У самолета сломалось шасси при приземлении в аэропорту Амстердама

    Пассажирский самолет авиакомпании Flybe совершил неудачную посадку в воздушной гавани Схипхол. Он выехал за пределы ВПП.

    При приземлении рейса BE1284 у лайнера сломалось шасси. В результате самолет накренился, пока его несло по взлетно-посадочной полосе, передает BNO News.

    Авиаинцидент произошел незадолго до 17:00 по местному времени. В воздушной гавани объявили о чрезвычайной ситуации. На место незамедлительно прибыли экстренные службы. Вылеты были временно приостановлены.

    Позже стало известно, что в результате случившегося никто не пострадал. В аэропорту заверили, что держат ситуацию под контролем. Пассажиров рейса эвакуировали в терминал на автобусе.

    Самолет Bombardier Dash 8–400, у которого сломалось шасси, следовал из шотландского Эдинбурга. Борта данного типа вмещает в себя до 80 пассажиров.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru