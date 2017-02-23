Экс-глава МВФ получил 4,5 года тюрьмы за финансовые махинации

Бывший директор Международного валютного фонда Родриго Рато приговорен к 4,5 годам тюремного заключения по делу о финансовом мошенничестве.
Приговор вынесен Национальной судебной коллегией Испании. Кроме того, к шести годам тюрьмы приговорен экс-глава банка Caja Madrid (позже — Bankia) Мигель Блеса, которого вместе с Рато обвиняли в незаконном присвоении средств, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Рато занимал пост директора-распорядителя МВФ с 2004 по 2007 годы, он был предшественником скандально известного Доминика Стросс-Кана. Рато был задержан в Мадриде в 2015 году по подозрению в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и незаконном присвоении имущества.
Рато занимал пост директора-распорядителя МВФ с 2004 по 2007 годы, он был предшественником скандально известного Доминика Стросс-Кана. Рато был задержан в Мадриде в 2015 году по подозрению в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и незаконном присвоении имущества.
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