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  • 23.02, 21:21

Экс-глава МВФ получил 4,5 года тюрьмы за финансовые махинации

4 комментария
  • Фото Reuters © 2017, Susana Vera
<nobr>Экс-глава</nobr> МВФ получил 4,5 года тюрьмы за финансовые махинации

Экс-глава МВФ получил 4,5 года тюрьмы за финансовые махинации

<nobr>Экс-глава</nobr> МВФ получил 4,5 года тюрьмы за финансовые махинации
  • Фото Reuters © 2017, Susana Vera

    • Бывший директор Международного валютного фонда Родриго Рато приговорен к 4,5 годам тюремного заключения по делу о финансовом мошенничестве.

    Приговор вынесен Национальной судебной коллегией Испании. Кроме того, к шести годам тюрьмы приговорен экс-глава банка Caja Madrid (позже — Bankia) Мигель Блеса, которого вместе с Рато обвиняли в незаконном присвоении средств, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

    Рато занимал пост директора-распорядителя МВФ с 2004 по 2007 годы, он был предшественником скандально известного Доминика Стросс-Кана. Рато был задержан в Мадриде в 2015 году по подозрению в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и незаконном присвоении имущества.

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