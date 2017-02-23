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  • 23.02, 21:21

Канцлер Австрии выступил за снятие санкций против России

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Канцлер Австрии выступил за снятие санкций против России

Канцлер Австрии выступил за снятие санкций против России

Кристиан Керн, канцлер Австрии, считает, что санкции в отношении РФ оказались неэффективными, они не помогли в разрешении спорных вопросов.

Поэтому Керн высказал мнение, что Евросоюзу необходимо рассмотреть другие способы оказания давления на России, которые также не ударят так существенно по экономике Европы.

На вопрос о том, поддерживает ли он снятие санкций с России в обмен на прогресс по минским соглашениям, канцлер ответил утвердительно, передает РИА Новости.

Кристиан Керн: «Однако нам необходимо согласиться, что снятие санкций должно проходить параллельно с соблюдением минских договоренностей».

Он подчеркнул, что введенные против России ограничения сильно отразились на экономике Европы.

Кристиан Керн: «Санкции действительно причиняют ущерб нашей экономике — издержки в Австрии составляют порядка 0,3% нашего валового внутреннего продукты. Таким образом, мы не особы рады экономическим последствиям».

Напомним, ЕС установил санкции в отношении Москвы в связи с ситуацией вокруг Украины. В ответ Россия ввела продуктовое эмбарго. Лидеры европейских стран договорились продлить ограничения против РФ до середины 2017 года. Между тем в Москве неоднократно подчеркивали, что связывать снятие ограничений с ходом выполнения минских соглашений абсурдно, поскольку Россия не является стороной конфликта в Донбассе.

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