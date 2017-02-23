В Париже полиция вновь применила слезоточивый газ против демонстрантов

Акция на площади Нации во французской столице переросла в беспорядки. На демонстрацию в поддержку молодого человека по имени Тео, который подвергся насилию со стороны стражей порядка, вышли несколько сотен человек.
Префектура полиции не получала никакого уведомления о проведении акции на площади Нации. Люди начали собираться там после призыва антирасистской организации. Перед этим протестующие заблокировали 16 лицеев, еще 12 — частично, возле трех учебных учреждений подожгли мусорные баки.
Собравшиеся на площади попытались снести заграждения полиции. Лица некоторых из них были закрыты. В какой-то момент в стражей порядка полетели камни. В результате правоохранители приняли решение применить слезоточивый газ, передает AFP.
Восьмерым задержанным, которые швыряли в стражей порядка различные предметы, будут предъявлены обвинения, сообщили в прокуратуре. Общее число задержанных за время акций протестов и беспорядков, которые продолжаются уже несколько недель, превысило 240. Демонстранты добиваются «справедливости для Тео».
Инцидент, который стал причиной беспорядков и столкновений, произошел в начале февраля в пригороде Парижа Оне-су-Буа. Полицейские задержали 22-летнего мужчину по имени Тео. Они избили молодого человека марокканского происхождения дубинками. Предположительно, он также был изнасилован.
О том, что ему нужна медицинская помощь, стражи порядка задумались уже после того, как доставили задержанного в отделение. Тео перенес операцию. В настоящее время он вернулся домой после двух недель в больнице.
Одному из парижских полицейских, участвовавших в задержании Тео, предъявили обвинения в изнасиловании, еще троих подозревают в умышленном насилии в сговоре.
Собравшиеся на площади попытались снести заграждения полиции. Лица некоторых из них были закрыты. В какой-то момент в стражей порядка полетели камни. В результате правоохранители приняли решение применить слезоточивый газ, передает AFP.
Восьмерым задержанным, которые швыряли в стражей порядка различные предметы, будут предъявлены обвинения, сообщили в прокуратуре. Общее число задержанных за время акций протестов и беспорядков, которые продолжаются уже несколько недель, превысило 240. Демонстранты добиваются «справедливости для Тео».
Инцидент, который стал причиной беспорядков и столкновений, произошел в начале февраля в пригороде Парижа Оне-су-Буа. Полицейские задержали 22-летнего мужчину по имени Тео. Они избили молодого человека марокканского происхождения дубинками. Предположительно, он также был изнасилован.
О том, что ему нужна медицинская помощь, стражи порядка задумались уже после того, как доставили задержанного в отделение. Тео перенес операцию. В настоящее время он вернулся домой после двух недель в больнице.
Одному из парижских полицейских, участвовавших в задержании Тео, предъявили обвинения в изнасиловании, еще троих подозревают в умышленном насилии в сговоре.
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