Белое солнце пустыни
Недоступно в Вашей стране
Белое солнце пустыни 0+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 23.02, 18:19

Москвичей из сносимых пятиэтажек переселят в их же районы

1 комментарий

Москвичей из сносимых пятиэтажек переселят в их же районы

Москвичей из сносимых пятиэтажек переселят в их же районы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что переселять жителей сносимых пятиэтажек будут в тот же район, также будет учитываться их мнение.

Об этом столичный мэр написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он подчеркнул: прежде чем включать в программу сноса тот или иной квартал, власти Москвы будут обязательно советоваться с жителями.



Напомним, на днях Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что власти города готовы разработать закон для новой программы сноса ветхих и аварийных пятиэтажек. Он отметил, что видит финансовые возможности у Москвы для запуска программы.

Накануне Собянин поручил подготовить первые стартовые площадки для строительства домов под новую программу сноса хрущевок.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru