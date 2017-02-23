Москвичей из сносимых пятиэтажек переселят в их же районы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что переселять жителей сносимых пятиэтажек будут в тот же район, также будет учитываться их мнение.
Об этом столичный мэр написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он подчеркнул: прежде чем включать в программу сноса тот или иной квартал, власти Москвы будут обязательно советоваться с жителями.
Напомним, на днях Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что власти города готовы разработать закон для новой программы сноса ветхих и аварийных пятиэтажек. Он отметил, что видит финансовые возможности у Москвы для запуска программы.
строительства домов под новую программу сноса хрущевок.
Напомним, на днях Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что власти города готовы разработать закон для новой программы сноса ветхих и аварийных пятиэтажек. Он отметил, что видит финансовые возможности у Москвы для запуска программы.
строительства домов под новую программу сноса хрущевок.
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