Жители российских городов с размахом отмечают День защитника Отечества

Сегодня в России отмечают поистине всенародный праздник. В нашей стране защитники — это и мужчины, и женщины. Они вместе служат во всех видах Вооруженных сил, в том числе и на флоте. Праздник встречают на боевом посту.
Так, сейчас в морях и океанах обеспечивают безопасность государства более 100 российских кораблей и подлодок. А в честь праздника на всех четырех флотах страны и в Каспийской флотилии проходят торжественные построения.
Одними из первых День защитника Отечества отметили во Владивостоке. Моряки возложили цветы к вечному огню у мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота». А на центральной площади Владивостока в честь праздника открылась выставка вооружений и военной техники. Всех желающих угощали флотской кашей и горячим чаем.
Одними из первых День защитника Отечества отметили во Владивостоке. Моряки возложили цветы к вечному огню у мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота». А на центральной площади Владивостока в честь праздника открылась выставка вооружений и военной техники. Всех желающих угощали флотской кашей и горячим чаем.
Сотрудники НТВ тоже отдали долг Родине. Поздравляем с Днем защитника Отечества!Опубликовано НТВ 23 февраля 2017 г.
День защитника Отечества: история и традиции праздника НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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