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  • 23.02, 18:19
Жители российских городов с размахом отмечают День защитника Отечества. армия и флот РФ, Владивосток, торжества и праздники, 23 Февраля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Жители российских городов с размахом отмечают День защитника Отечества

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Жители российских городов с размахом отмечают День защитника Отечества

Жители российских городов с размахом отмечают День защитника Отечества

Жители российских городов с размахом отмечают День защитника Отечества

    Сегодня в России отмечают поистине всенародный праздник. В нашей стране защитники — это и мужчины, и женщины. Они вместе служат во всех видах Вооруженных сил, в том числе и на флоте. Праздник встречают на боевом посту.

    Так, сейчас в морях и океанах обеспечивают безопасность государства более 100 российских кораблей и подлодок. А в честь праздника на всех четырех флотах страны и в Каспийской флотилии проходят торжественные построения.

    Одними из первых День защитника Отечества отметили во Владивостоке. Моряки возложили цветы к вечному огню у мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота». А на центральной площади Владивостока в честь праздника открылась выставка вооружений и военной техники. Всех желающих угощали флотской кашей и горячим чаем.

    Сотрудники НТВ тоже отдали долг Родине. Поздравляем с Днем защитника Отечества!

    Опубликовано НТВ 23 февраля 2017 г.


    День защитника Отечества: история и традиции праздника НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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