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  • 23.02, 16:49

Миг-29 загорелся во время разгона на аэродроме в Бобруйске

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<nobr>Миг-29</nobr> загорелся во время разгона на аэродроме в Бобруйске

Миг-29 загорелся во время разгона на аэродроме в Бобруйске

<nobr>Миг-29</nobr> загорелся во время разгона на аэродроме в Бобруйске
  • Фото: vsr.mil.by

    • Истребитель Минобороны Белоруссии загорелся, когда на аэродроме в Бабруйске проводили плановые полеты.

    У Миг-29 во время разгона вспыхнул двигатель. В оборонном ведомстве Белоруссии заявили, что инцидент обошелся без жертв и пострадавших. Благодаря грамотным действиям летчика и руководителя полетов удалось избежать негативных последствий.

    Минобороны Белоруссии: «Самолет не покинул территорию аэродрома».

    В Минобороны занимаются расследованием случившегося на аэродроме.

    По данным агентства Sputnik, пилот Миг-29 успел катапультироваться из горящего истребителя.

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