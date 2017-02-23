Миг-29 загорелся во время разгона на аэродроме в Бобруйске

Истребитель Минобороны Белоруссии загорелся, когда на аэродроме в Бабруйске проводили плановые полеты.
У Миг-29 во время разгона вспыхнул двигатель. В оборонном ведомстве Белоруссии заявили, что инцидент обошелся без жертв и пострадавших. Благодаря грамотным действиям летчика и руководителя полетов удалось избежать негативных последствий.
Минобороны Белоруссии: «Самолет не покинул территорию аэродрома».
В Минобороны занимаются расследованием случившегося на аэродроме.
По данным агентства Sputnik, пилот Миг-29 успел катапультироваться из горящего истребителя.
Минобороны Белоруссии: «Самолет не покинул территорию аэродрома».
В Минобороны занимаются расследованием случившегося на аэродроме.
По данным агентства Sputnik, пилот Миг-29 успел катапультироваться из горящего истребителя.
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