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  • 23.02, 16:48

Два человека выжили после падения в действующий вулкан в Никарагуа

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Два человека выжили после падения в действующий вулкан в Никарагуа

Два человека выжили после падения в действующий вулкан в Никарагуа

Аргентинский вулканолог Родольфо Альварес и его местный проводник остались в живых после падения в действующий вулкан Масая в Никарагуа.

Как передает ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ, ученый и его гид упали в кратер вулкана в результате обрыва троса. Они пострадали от обезвоживания, однако пожарные успели спасти обоих мужчин. Согласно заявлению местных властей, состояние пострадавших «хорошее и стабильное».

Последнее извержение лавы из вулкана Масая, который находится в национальном парке примерно в 19 км к югу от столицы Никарагуа Манагуа, произошло в 2008 году. Последние годы вулкан проявляет признаки активности.

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