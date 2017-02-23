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  • 23.02, 16:49

Иракское командование опровергло полное освобождение аэропорта Мосула

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Иракское командование опровергло полное освобождение аэропорта Мосула

Иракское командование опровергло полное освобождение аэропорта Мосула

Абдель Амир Йаралла, командующий операцией по наступлению на позиции террористов в Мосуле, заявил, что сообщения о полном освобождении воздушной гавани от боевиков не соответствуют действительности.

По его словам, пока не удалось установить контроль над всем аэропортом, операция по-прежнему продолжается. В воздушной гавани идут бои. Силы федеральной полиции и быстрого реагирования МВД Ирака осуществляют зачистку территории от боевиков, передает ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что силам безопасности Ирака удалось выбить террористов ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической группировки — ред.) из аэропорта, который они удерживали более двух лет.

Штурм аэропорта и военного лагеря боевиков на южных подступах к Мосулу начался сегодня утром. Он проходит в рамках масштабного наступления на западную часть города, которое было объявлено на этой неделе. Международная коалиция оказывает поддержку иракской федеральной полиции, силам быстрого реагирования и армейскому спецназу, которые задействованы в этой атаке.

Операция по освобождению Мосула стартовала еще осенью минувшего года. Город два года находился под контролем террористов. В конце января удалось вытеснить боевиков из восточных районов Мосула, теперь продолжаются столкновения за западную часть города, где живут порядка 750 тысяч человек.


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