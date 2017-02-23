Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ

Президент РФ сегодня провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.
На заседании рассматривались вопросы, связанные как с международной, так и с российской повесткой дня, сообщается на сайте Кремля.
Из сообщения пресс-службы Кремля: «Обсуждались актуальные международные вопросы. Рассматривались и различные темы, связанные с внутрироссийской повесткой дня».
Владимир Путин также поздравил участников совещания с Днем защитника Отечества, который отмечается сегодня в России.
В оперативном заседании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Войно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Из сообщения пресс-службы Кремля: «Обсуждались актуальные международные вопросы. Рассматривались и различные темы, связанные с внутрироссийской повесткой дня».
Владимир Путин также поздравил участников совещания с Днем защитника Отечества, который отмечается сегодня в России.
В оперативном заседании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Войно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Комментарии