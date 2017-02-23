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  • 23.02, 15:17

В ООН призвали Россию продолжать помогать украинскому народу

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В ООН призвали Россию продолжать помогать украинскому народу

В ООН призвали Россию продолжать помогать украинскому народу

Российская гуманитарная помощь чрезвычайно важна для украинского народа, ее оказание необходимо продолжить. Об этом заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Филиппо Гранди: «Россия осуществляет самостоятельную деятельность по оказанию гуманитарной помощи (на территории Украины), и мы поддерживаем ее продолжение, так как это очень важно для народа».

По мнению Гранди, нужно не только продолжать оказывать помощь, но и увеличить ее объемы. Для этого властям ДНР и ЛНР следует предоставить больше возможностей гуманитарным агентствам, передает РИА Новости.

В общей сложности с августа 2014 года автоколонны МЧС России доставили в Донбасс более 66 тысяч тонн гуманитарной помощи.

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