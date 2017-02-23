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  • 23.02, 16:49
Участники проекта «Ты супер!» познакомились с обитателями океанариума. дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, НТВ, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Участники проекта «Ты супер!» познакомились с обитателями океанариума

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Участники проекта «Ты супер!» познакомились с обитателями океанариума

Участники проекта «Ты супер!» познакомились с обитателями океанариума

Участники проекта «Ты супер!» познакомились с обитателями океанариума

    Участников музыкального проекта «Ты супер!» ждет новый этап отборочного тура. Чтобы отвлечь ребят от долгих репетиций и волнений перед выходом на сцену, организаторы шоу подготовили для них необычный сюрприз — поход в океанариум. Для конкурсантов — детей, которые слишком рано остались без родителей, — это была первая столь близкая встреча с обитателями подводного мира.

    Такое участники проекта «Ты супер!» видели разве что в кино, например, в фильмах о путешествиях Жака Кусто. Теперь и сами ребята почувствовали себя покорителями морских глубин. Ведь тут даже до кровожадных акул рукой подать. Чем не погружение в батискафе?

    Виктория Жулимова, участница проекта «Ты супер!»: «Ого, смотрите, тут огромная акула. А вон самая малютка-акула, ку-ку!»

    В этом огромном океанариуме в «Крокус Сити» легко заблудиться, пятиметровые резервуары занимают почти 10 тысяч квадратных метров. В этих бесконечных коридорах есть и настоящие кораллы, актинии, сотни видов морских обитателей. Прямо над головой ребят проплыла большая черепаха.

    Евгения Власова, участница проекта «Ты супер!»: «Какой-то тоннель открылся, и там вода, и даже никакой защиты нет, и мы идем под водой — и всё».

    Больше всего эмоций, конечно, у самых маленьких участников проекта.

    Татьяна Дузенко, участница проекта «Ты супер!»: «Мне тут нравится. Вообще, тут здорово, я не ожидала».

    Посмотрели ребята и на пресноводных рыб. Искали, конечно, щуку, чтобы, как в сказке, загадать рядом с ней желание всем вместе. Но самые заветные желания дети все же проговорили про себя, чтобы точно сбылось.

    Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите в субботу, 25 февраля, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru. Следить за новостями проекта и выступлениями понравившихся конкурсантов можно с помощью приложения «Ты супер!» для iOS или Android.

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