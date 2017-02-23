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  • 23.02, 19:51
Севастопольцам показали боевые корабли Черноморского флота в День защитника Отечества. армия и флот РФ, Севастополь, торжества и праздники, 23 Февраля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Севастопольцам показали боевые корабли Черноморского флота в День защитника Отечества

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Севастопольцам показали боевые корабли Черноморского флота в День защитника Отечества

Севастопольцам показали боевые корабли Черноморского флота в День защитника Отечества

Севастопольцам показали боевые корабли Черноморского флота в День защитника Отечества

    Огромные очереди, чтобы посмотреть боевые корабли Черноморского Флота, в Севастополе выстраиваются два раза в году. В профессиональные праздники большинства жителей города-героя — Дни защитника Отечества и Военно-морского флота.

    В роли экскурсоводов морские офицеры вживаются быстро, вопросы от «сухопутных» сограждан их иногда умиляют и веселят, однако они держат марку и подробно отвечают.

    Каждая экскурсия проходит по-разному, длительность напрямую зависит от количества фотоаппаратов и смартфонов в группе.

    В Севастополе сегодня хороший день для уникальных военно-морских селфи. Фотография на фоне контейнера с крылатыми ракетами, фото на фоне скорострельной корабельной пушки, и, конечно же, хит сезона — фото на фоне флагов расцвечивания и корабельного гюйса.

    Праздновать День защитника Отечества в Севастополе будут до позднего вечера. Обязательно будет и традиционный тост за тех, кто в море. Многие корабли Черноморского флота сейчас несут боевую службу в Средиземном море у берегов Сирии.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Олега Крючкова.

    Торжественные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества прошли по всей России.

    Опубликовано НТВ 23 февраля 2017 г.


    Сотрудники НТВ тоже отдали долг Родине. Поздравляем с Днем защитника Отечества!

    Опубликовано НТВ 23 февраля 2017 г.



    День защитника Отечества: история и традиции праздника НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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