Севастопольцам показали боевые корабли Черноморского флота в День защитника Отечества

Огромные очереди, чтобы посмотреть боевые корабли Черноморского Флота, в Севастополе выстраиваются два раза в году. В профессиональные праздники большинства жителей
города-героя — Дни защитника Отечества и Военно-морского флота.
В роли экскурсоводов морские офицеры вживаются быстро, вопросы от «сухопутных» сограждан их иногда умиляют и веселят, однако они держат марку и подробно отвечают.
Каждая экскурсия проходит по-разному, длительность напрямую зависит от количества фотоаппаратов и смартфонов в группе.
В Севастополе сегодня хороший день для уникальных военно-морских селфи. Фотография на фоне контейнера с крылатыми ракетами, фото на фоне скорострельной корабельной пушки, и, конечно же, хит сезона — фото на фоне флагов расцвечивания и корабельного гюйса.
Праздновать День защитника Отечества в Севастополе будут до позднего вечера. Обязательно будет и традиционный тост за тех, кто в море. Многие корабли Черноморского флота сейчас несут боевую службу в Средиземном море у берегов Сирии.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Олега Крючкова.
Каждая экскурсия проходит по-разному, длительность напрямую зависит от количества фотоаппаратов и смартфонов в группе.
В Севастополе сегодня хороший день для уникальных военно-морских селфи. Фотография на фоне контейнера с крылатыми ракетами, фото на фоне скорострельной корабельной пушки, и, конечно же, хит сезона — фото на фоне флагов расцвечивания и корабельного гюйса.
Праздновать День защитника Отечества в Севастополе будут до позднего вечера. Обязательно будет и традиционный тост за тех, кто в море. Многие корабли Черноморского флота сейчас несут боевую службу в Средиземном море у берегов Сирии.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Олега Крючкова.
Торжественные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества прошли по всей России.Опубликовано НТВ 23 февраля 2017 г.
Сотрудники НТВ тоже отдали долг Родине. Поздравляем с Днем защитника Отечества!Опубликовано НТВ 23 февраля 2017 г.
День защитника Отечества: история и традиции праздника НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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