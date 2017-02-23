Севастопольцам показали боевые корабли Черноморского флота в День защитника Отечества

Торжественные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества прошли по всей России. Опубликовано НТВ 23 февраля 2017 г.

Сотрудники НТВ тоже отдали долг Родине. Поздравляем с Днем защитника Отечества! Опубликовано НТВ 23 февраля 2017 г.

День защитника Отечества: история и традиции праздника НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

В роли экскурсоводов морские офицеры вживаются быстро, вопросы от «сухопутных» сограждан их иногда умиляют и веселят, однако они держат марку и подробно отвечают.Каждая экскурсия проходит по-разному, длительность напрямую зависит от количества фотоаппаратов и смартфонов в группе.В Севастополе сегодня хороший день для уникальных военно-морских селфи. Фотография на фоне контейнера с крылатыми ракетами, фото на фоне скорострельной корабельной пушки, и, конечно же, хит сезона — фото на фоне флагов расцвечивания и корабельного гюйса.Праздновать День защитника Отечества в Севастополе будут до позднего вечера. Обязательно будет и традиционный тост за тех, кто в море. Многие корабли Черноморского флота сейчас несут боевую службу в Средиземном море у берегов Сирии.Подробности — в репортаже