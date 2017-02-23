Следователи выясняют причину гибели мужчины и женщины на востоке Москвы

Мужчина и женщина, предположительно, покончили жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна жилого дома на востоке столицы.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы, мужчина и женщина, предположительно, выпрыгнули из окна квартиры дома №3 на Ивантеевской улице. От полученных травм они скончались на месте.
В пресс-службе полиции факт обнаружения тел подтвердили, сообщив, что на месте происшествия работают следователи.
В пресс-службе полиции факт обнаружения тел подтвердили, сообщив, что на месте происшествия работают следователи.
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