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  • 23.02, 15:17

Следователи выясняют причину гибели мужчины и женщины на востоке Москвы

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Следователи выясняют причину гибели мужчины и женщины на востоке Москвы

Следователи выясняют причину гибели мужчины и женщины на востоке Москвы

Мужчина и женщина, предположительно, покончили жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна жилого дома на востоке столицы.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы, мужчина и женщина, предположительно, выпрыгнули из окна квартиры дома №3 на Ивантеевской улице. От полученных травм они скончались на месте.

В пресс-службе полиции факт обнаружения тел подтвердили, сообщив, что на месте происшествия работают следователи.

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