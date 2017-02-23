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  • 23.02, 15:17
Dragon пристыковался к МКС: видео. космос, МКС, НАСА. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Dragon пристыковался к МКС: видео

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Dragon пристыковался к МКС: видео

Dragon пристыковался к МКС: видео

Dragon пристыковался к МКС: видео
  • Фото: nasa.gov

    • Грузовой корабль Dragon прибыл к Международной космической станции, сообщает NASA.

    Стыковка произошла в 13:44 по московскому времени. Dragon доставил на МКС около 2,5 тонн грузов: продукты, материалы для научных экспериментов, в том числе устойчивые к антибиотикам бактерии.




    В минувшее воскресенье американская компания SpaceX осуществила успешный запуск грузового корабля Dragon к МКС. Специалистам SpaceX также удалось в очередной раз осуществить управляемый спуск нижней ступени ракеты на специально оборудованный посадочный комплекс.

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