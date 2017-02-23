Dragon пристыковался к МКС: видео

Грузовой корабль Dragon прибыл к Международной космической станции, сообщает NASA.
Стыковка произошла в 13:44 по московскому времени. Dragon доставил на МКС около 2,5 тонн грузов: продукты, материалы для научных экспериментов, в том числе устойчивые к антибиотикам бактерии.
В минувшее воскресенье американская компания SpaceX осуществила успешный запуск грузового корабля Dragon к МКС. Специалистам SpaceX также удалось в очередной раз осуществить управляемый спуск нижней ступени ракеты на специально оборудованный посадочный комплекс.
Cosmic catch! @SpaceX’s #Dragon cargo vehicle captured by #Candarm2 on @Space_Station at 5:44am ET. Watch: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/L5ybqgOkPC— NASA (@NASA) 23 февраля 2017 г.
В минувшее воскресенье американская компания SpaceX осуществила успешный запуск грузового корабля Dragon к МКС. Специалистам SpaceX также удалось в очередной раз осуществить управляемый спуск нижней ступени ракеты на специально оборудованный посадочный комплекс.
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