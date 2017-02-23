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  • 23.02, 15:17

Иракские военные выбили террористов из аэропорта Мосула

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Иракские военные выбили террористов из аэропорта Мосула

Иракские военные выбили террористов из аэропорта Мосула

Иракские силы безопасности начали сегодня масштабное наступление на боевиков, которые удерживали воздушную гавань и лагерь Аль-Газлянин к юго-западу от Мосула.

Военным удалось пробиться на территорию аэропорта и взять под контроль взлетно-посадочную полосу. Они начали разминировать взрывные устройства и заминированные машины, которые оказались у них на пути.

В результате этого наступления военных удалось полностью освободить аэропорт Мосула от террористов. Об этом заявил источник в силах безопасности Ирака, передает РИА Новости.

Восточная часть Мосула была очищена от боевиков ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации — ред.) в ходе совместной операции военных и международной коалиции, которая продолжается с октября минувшего года. Однако западная часть по-прежнему остается под контролем террористов.

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