«Настоящий мастер»: Путин соболезнует в связи со смертью Алексея Петренко

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Азиме Абдумаминовой в связи с кончиной ее супруга, народного артиста РСФСР Алексея Петренко.
Об этом сказано в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.
Владимир Путин: «Ушел из жизни Алексей Васильевич Петренко — выдающийся российский актер, сильная, неординарная личность. Настоящий мастер. И в театре, и в кинематографе он играл мощно, талантливо, на одном дыхании, покорял зрителей глубиной и искренностью чувств».
Путин добавил, что «светлая память о народном артисте Петренко навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, всех почитателей его яркого, самобытного дарования».
Выдающийся российский актер Алексей Петренко скончался в среду в возрасте 78 лет. Коллеги и друзья выразили соболезнования в связи с кончиной артиста. Гражданская панихида и прощание с актером состоятся в понедельник в Доме кино.
Владимир Путин: «Ушел из жизни Алексей Васильевич Петренко — выдающийся российский актер, сильная, неординарная личность. Настоящий мастер. И в театре, и в кинематографе он играл мощно, талантливо, на одном дыхании, покорял зрителей глубиной и искренностью чувств».
Путин добавил, что «светлая память о народном артисте Петренко навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, всех почитателей его яркого, самобытного дарования».
Выдающийся российский актер Алексей Петренко скончался в среду в возрасте 78 лет. Коллеги и друзья выразили соболезнования в связи с кончиной артиста. Гражданская панихида и прощание с актером состоятся в понедельник в Доме кино.
Минувшей ночью не стало замечательного актера Алексея Петренко. Ему было 78 лет.Опубликовано НТВ 23 февраля 2017 г.
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