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  • 23.02, 15:17

«Настоящий мастер»: Путин соболезнует в связи со смертью Алексея Петренко

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«Настоящий мастер»: Путин соболезнует в связи со смертью Алексея Петренко

«Настоящий мастер»: Путин соболезнует в связи со смертью Алексея Петренко

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Азиме Абдумаминовой в связи с кончиной ее супруга, народного артиста РСФСР Алексея Петренко.

Об этом сказано в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Владимир Путин: «Ушел из жизни Алексей Васильевич Петренко — выдающийся российский актер, сильная, неординарная личность. Настоящий мастер. И в театре, и в кинематографе он играл мощно, талантливо, на одном дыхании, покорял зрителей глубиной и искренностью чувств».

Путин добавил, что «светлая память о народном артисте Петренко навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, всех почитателей его яркого, самобытного дарования».

Выдающийся российский актер Алексей Петренко скончался в среду в возрасте 78 лет. Коллеги и друзья выразили соболезнования в связи с кончиной артиста. Гражданская панихида и прощание с актером состоятся в понедельник в Доме кино.

Алексей Петренко широко известен как актер кино и театра. В кино он начал сниматься в 1967 году. Визитной карточкой актера стала роль Григория Распутина в фильме Элема Климова «Агония». Среди его ролей — Пётр I в фильме «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», Кнуров в «Жестоком романсе», генерал Радлов в «Сибирском цирюльнике», Конан Дойль в «Воспоминаниях о Шерлоке Холмсе», генерал Иволгин в сериале «Идиот».

Минувшей ночью не стало замечательного актера Алексея Петренко. Ему было 78 лет.

Опубликовано НТВ 23 февраля 2017 г.

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