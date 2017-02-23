Рогозин назвал трех верных союзников России

У России есть три верных союзника — армия, флот и
оборонно-промышленный комплекс. Об этом в своем Twitter написал вице-премьер Дмитрий Рогозин в честь 23 февраля.
У России три союзника — армия, ВМФ и #ОПК. Поздравляю наших верных союзников с Днём защитника Отечества! Особая моя благодарность ветеранам!— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 23 февраля 2017 г.
Фраза Рогозина является несколько измененной цитатой Александра III, который считал верными союзниками лишь армию и флот. Император был убежден, что любая из союзнических стран могла бы ополчиться против России при первой же возможности.
День защитника Отечества отмечается в России ежегодно, начиная с 1922 года. Ранее сегодня президент Владимир Путин по случаю праздника возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
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