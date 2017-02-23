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  • 23.02, 15:17

Рогозин назвал трех верных союзников России

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Рогозин назвал трех верных союзников России

Рогозин назвал трех верных союзников России

У России есть три верных союзника — армия, флот и оборонно-промышленный комплекс. Об этом в своем Twitter написал вице-премьер Дмитрий Рогозин в честь 23 февраля.



Фраза Рогозина является несколько измененной цитатой Александра III, который считал верными союзниками лишь армию и флот. Император был убежден, что любая из союзнических стран могла бы ополчиться против России при первой же возможности.

День защитника Отечества отмечается в России ежегодно, начиная с 1922 года. Ранее сегодня президент Владимир Путин по случаю праздника возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

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