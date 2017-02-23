В московских аэропортах из-за непогоды отменили 20 рейсов

В московских аэропортах Шереметьево и Домодедово отменены 20 рейсов, еще девять задерживаются.
Соответствующая информация размещена на портале «Яндекс. Расписание».
По данным на 13:30 мск, в Шереметьево отменены 12 рейсов, еще четыре задерживаются. В Домодедово отменены восемь рейсов, пять будут выполнены с опозданием. В аэропортах Внуково и Жуковский все рейсы будут выполнены по расписанию.
Отметим, что в Москве и Московской области сегодня ожидается облачная погода, временами снег и до 5 градусов мороза, на дорогах возможна гололедица.
По данным на 13:30 мск, в Шереметьево отменены 12 рейсов, еще четыре задерживаются. В Домодедово отменены восемь рейсов, пять будут выполнены с опозданием. В аэропортах Внуково и Жуковский все рейсы будут выполнены по расписанию.
Отметим, что в Москве и Московской области сегодня ожидается облачная погода, временами снег и до 5 градусов мороза, на дорогах возможна гололедица.
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