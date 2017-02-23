Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены по случаю отмечаемого сегодня Дня защитника Отечества.
В торжественной церемонии у стен Кремля приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, руководитель военного ведомства Сергей Шойгу, министры, другие государственные и политические деятели, представители ветеранских организаций.
Военнослужащие президентского полка установили у Вечного огня венок с лентой в цветах российского флага и надписью «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации». В руках глава государства нес букет красных гвоздик.
Путин подошел к венку и остановился у него на несколько мгновений, отдавая дань уважения всем погибшим защитникам Родины. Президент возложил цветы к каждой стеле города-героя у Кремлевской стены. Другие участники церемонии под гимн России в исполнении военного оркестра возложили к Могиле Неизвестного Солдата красные гвоздики. Мероприятие завершилось маршем колонн военнослужащих президентского полка, передает «Интерфакс».
Военнослужащие президентского полка установили у Вечного огня венок с лентой в цветах российского флага и надписью «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации». В руках глава государства нес букет красных гвоздик.
Путин подошел к венку и остановился у него на несколько мгновений, отдавая дань уважения всем погибшим защитникам Родины. Президент возложил цветы к каждой стеле города-героя у Кремлевской стены. Другие участники церемонии под гимн России в исполнении военного оркестра возложили к Могиле Неизвестного Солдата красные гвоздики. Мероприятие завершилось маршем колонн военнослужащих президентского полка, передает «Интерфакс».
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