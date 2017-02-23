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  • 23.02, 13:46

Прощание с Алексеем Петренко состоится в Доме кино 27 февраля

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  • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
Прощание с Алексеем Петренко состоится в Доме кино 27 февраля

Прощание с Алексеем Петренко состоится в Доме кино 27 февраля

Прощание с Алексеем Петренко состоится в Доме кино 27 февраля
  • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

    • Гражданская панихида и прощание с актером Алексеем Петренко, который скончался накануне в возрасте 78 лет, состоится в понедельник в Доме кино.

    Об этом сообщил председатель Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев, передает РИА Новости.

    Клим Лаврентьев: «Прощаться с Алексеем Васильевичем Петренко будем в понедельник. Гражданская панихида состоится в Доме кино».

    Алексей Васильевич Петренко родился 26 марта 1938 года в селе Чемер на Украине. В кино он начал сниматься с 1967 года. Среди его самых любимых зрителями картин — «Грачи» 1982 года, «Жестокий романс» 1984 года, «Лев Толстой» 1984 года, «Узник замка Иф» 1988-го, «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» 1989-го, «Руфь» 1989 года, «Мушкетеры двадцать лет спустя» 1992 года, «Сибирский цирюльник» 1998-го, «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» 2000-го и «Идиот», который вышел на экраны в 2003 году.

    Актер играл и в театре. С 1977-го он выступал в Московской драматическом театра на Малой Бронной, с 1978-го во МХАТе, с 1982-го в театре «Школа драматического искусства», а в 1991–1992 годах работал в театре «Школа современной пьесы».

    Алексей Васильевич Петренко был удостоен звания народного артиста РСФСР. Он скончался в Москве накануне после тяжелой болезни на 79-м году жизни. Коллеги и друзья скорбят в связи с кончиной артиста.

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