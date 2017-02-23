Путин поздравил севастопольцев с Днем защитника Отечества и Днем народной воли

Президент России поздравил жителей
города-героя Севастополя сразу с двумя праздниками — Днем защитника Отечества и Днем народной воли.
Поздравление президента Владимира Путина размещено на сайте Кремля. В нем глава государства отметил, что Севастополь по праву может гордиться своей историей, патриотическими, духовными и культурными традициями.
Владимир Путин: «23 февраля 2014 года стал для Севастополя поистине судьбоносным днем. Тысячи его жителей единым фронтом выступили против государственного переворота, дали решительный отпор радикальным, националистическим силам, которые своими агрессивными действиями попытались запугать всех, кто противостоял самоуправству и беззаконию. Севастопольцы проявили стойкость и мужество, защитили родной город, вместе с крымчанами выразили твердую волю — быть с Россией».
Глава государства отметил, что еще многое предстоит сделать для благополучного будущего Севастополя: развивать экономику и городскую инфраструктуру, а также сферы здравоохранения и образования, создавать современные рабочие места.
Владимир Путин: «Убежден, вместе мы решим эти важные, масштабные задачи».
Владимир Путин: «23 февраля 2014 года стал для Севастополя поистине судьбоносным днем. Тысячи его жителей единым фронтом выступили против государственного переворота, дали решительный отпор радикальным, националистическим силам, которые своими агрессивными действиями попытались запугать всех, кто противостоял самоуправству и беззаконию. Севастопольцы проявили стойкость и мужество, защитили родной город, вместе с крымчанами выразили твердую волю — быть с Россией».
Глава государства отметил, что еще многое предстоит сделать для благополучного будущего Севастополя: развивать экономику и городскую инфраструктуру, а также сферы здравоохранения и образования, создавать современные рабочие места.
Владимир Путин: «Убежден, вместе мы решим эти важные, масштабные задачи».
День защитника Отечества: история и традиции праздника НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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