Улыбающаяся собака президента Финляндии покорила соцсети

Собака президента Финляндии, с которой он часто появляется на публике, стала звездой социальных сетей. Речь идет о
бостон-терьере по кличке Ленну, пользователей покорила его обворожительная улыбка.
В самой Финляндии на собаку обратили внимание еще в конце декабря прошлого года. Сейчас же Ленну стал знаменитостью мирового масштаба. Сначала его фотография с улыбающейся мордой вызвала бурные обсуждения на сайте Reddit, затем о ней написало известное развлекательное издание Mashable.
@KELLYWEILL: «Прошу прощения, но знали ли вы про Ленну, собаку финского президента?»
@minna_helena: «Увидела тот твит — и с тех пор не могу перестать смотреть на фотографии пса Саули Нийнистё».
Финские пользователи напоминают о теории, согласно которой хозяин и собака со временем становятся все более похожи друг на друга.
@jcarlislelarsen: «Как я выгляжу, когда пытаюсь улыбаться незнакомцам».
Впрочем, журналисты считают, что схожесть Саули Нийнистё и его собаки весьма условна. Некоторые отмечают: финский президент «на самом деле является крутым парнем», пережившим смертоносное цунами в Таиланде в 2004 году, и он в действительности не обладает «глупой харизмой» Ленну.
@KELLYWEILL: «Прошу прощения, но знали ли вы про Ленну, собаку финского президента?»
excuse me but are you aware of Lennu, the Finnish president’s dog pic.twitter.com/sBVSOiExw6— Kelly Weill (@KELLYWEILL) 22 февраля 2017 г.
@minna_helena: «Увидела тот твит — и с тех пор не могу перестать смотреть на фотографии пса Саули Нийнистё».
ever since seeing that tweet earlier I can’t stop looking at pictures of Sauli Niinistö’s dog ffs pic.twitter.com/bdTCjYTlKJ— minna helena (@minna_helena) 22 февраля 2017 г.
Финские пользователи напоминают о теории, согласно которой хозяин и собака со временем становятся все более похожи друг на друга.
On tiedossa, että omistajat ja koirat alkavat muistuttaa toisiaan, mutta tää on jo aika nextillä levelillä. #niinistö #lennu pic.twitter.com/QURjd3F1YI— Julkkiskokki (@anttirita) 16 декабря 2016 г.
@jcarlislelarsen: «Как я выгляжу, когда пытаюсь улыбаться незнакомцам».
what i look like when i try to smile at strangers… #lennu pic.twitter.com/AwELSZjkkw— j. carlisle larsen (@jcarlislelarsen) 22 февраля 2017 г.
Впрочем, журналисты считают, что схожесть Саули Нийнистё и его собаки весьма условна. Некоторые отмечают: финский президент «на самом деле является крутым парнем», пережившим смертоносное цунами в Таиланде в 2004 году, и он в действительности не обладает «глупой харизмой» Ленну.
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