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  • 23.02, 13:46

Улыбающаяся собака президента Финляндии покорила соцсети

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Улыбающаяся собака президента Финляндии покорила соцсети

Улыбающаяся собака президента Финляндии покорила соцсети

Собака президента Финляндии, с которой он часто появляется на публике, стала звездой социальных сетей. Речь идет о бостон-терьере по кличке Ленну, пользователей покорила его обворожительная улыбка.

В самой Финляндии на собаку обратили внимание еще в конце декабря прошлого года. Сейчас же Ленну стал знаменитостью мирового масштаба. Сначала его фотография с улыбающейся мордой вызвала бурные обсуждения на сайте Reddit, затем о ней написало известное развлекательное издание Mashable.

@KELLYWEILL: «Прошу прощения, но знали ли вы про Ленну, собаку финского президента?»




@minna_helena: «Увидела тот твит — и с тех пор не могу перестать смотреть на фотографии пса Саули Нийнистё».




Финские пользователи напоминают о теории, согласно которой хозяин и собака со временем становятся все более похожи друг на друга.




@jcarlislelarsen: «Как я выгляжу, когда пытаюсь улыбаться незнакомцам».




Впрочем, журналисты считают, что схожесть Саули Нийнистё и его собаки весьма условна. Некоторые отмечают: финский президент «на самом деле является крутым парнем», пережившим смертоносное цунами в Таиланде в 2004 году, и он в действительности не обладает «глупой харизмой» Ленну.

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