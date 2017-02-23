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  • 23.02, 12:15

Трамп отменил «туалетную директиву» Обамы в школах

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  • Фото Reuters © 2017, Lucy Nicholson
Трамп отменил «туалетную директиву» Обамы в школах

Трамп отменил «туалетную директиву» Обамы в школах

Трамп отменил «туалетную директиву» Обамы в школах
  • Фото Reuters © 2017, Lucy Nicholson

    • Новый президент США отметил постановление своего предшественника. Теперь девочки могут не бояться, что столкнутся в школьном туалете с мальчиком-трансгендером.

    Дональд Трамп выполнил свое обещание и распорядился отменить «туалетную директиву» Барака Обамы, сообщает сайт «Комсомольской правды». Американские ученицы больше не рискуют столкнуться в туалете или раздевалке с мальчиком, ощущающим себя девочкой, и наоборот.

    Минюст и Миноборазования отметили «руководство для учебных учреждений по доступу к объектам на основе гендерной идентичности, а не биологического пола». При этом в Минюсте подчеркнули, что остаются приверженными позиции защиты ЛГБТ-учащихся и от дискриминации.

    Напомним, Барак Обама в мае минувшего года ввел директиву, согласно которой подростки сами могли выбирать, какими раздевалками, уборными или душевыми им пользоваться в школе. Это постановление вызвало широкий общественный резонанс и недовольство общественности. Одиннадцать американских штатов подали в суд, требуя отмены этой директивы. Противники данного постановления сочли его масштабным социальным экспериментом над детьми.

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