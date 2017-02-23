Трамп отменил «туалетную директиву» Обамы в школах

Новый президент США отметил постановление своего предшественника. Теперь девочки могут не бояться, что столкнутся в школьном туалете с
мальчиком-трансгендером.
Дональд Трамп выполнил свое обещание и распорядился отменить «туалетную директиву» Барака Обамы, сообщает сайт «Комсомольской правды». Американские ученицы больше не рискуют столкнуться в туалете или раздевалке с мальчиком, ощущающим себя девочкой, и наоборот.
Минюст и Миноборазования отметили «руководство для учебных учреждений по доступу к объектам на основе гендерной идентичности, а не биологического пола». При этом в Минюсте подчеркнули, что остаются приверженными позиции защиты ЛГБТ-учащихся и от дискриминации.
его масштабным социальным экспериментом над детьми.
Минюст и Миноборазования отметили «руководство для учебных учреждений по доступу к объектам на основе гендерной идентичности, а не биологического пола». При этом в Минюсте подчеркнули, что остаются приверженными позиции защиты ЛГБТ-учащихся и от дискриминации.
его масштабным социальным экспериментом над детьми.
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