«Тяжелая утрата для страны»: коллеги и друзья соболезнуют в связи со смертью Алексея Петренко

Коллеги и друзья народного артиста РСФСР Алексея Петренко, скончавшегося накануне на
79-м году жизни, выразили свои соболезнования в связи со смертью артиста.
На Киностудии имени Горького, где Петренко работал с 1991 года, принесли соболезнования родным и близким актера и заявили, что кончина Петренко — это тяжелая утрата для страны и культуры, передает ТАСС.
Из сообщения пресс-службы театра: «Руководство и коллектив Киностудии имени Горького приносит искренние соболезнования родным и близким российского актера Алексея Васильевича Петренко. Мы скорбим об этой тяжелой утрате для нашей страны и культуры. Алексей Васильевич был выдающимся актером. Талант Алексея Петренко был многогранным — он известен публике и по своим киноработам, и благодаря ролям в постановках старейших российских театров».
На киностудии отметили, что в ближайший месяц планируют сделать ретроспективу фильмов Алексея Петренко.
Глава московского театра «Модерн» Юрий Грымов сообщил на своей странице в Facebook, что Петренко собирался провести осенью творческую встречу в театре, где он планировал «петь, читать стихи и общаться со зрителями».
Художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз отметил, что Петренко был выдающимся актером — и комедийным, и трагедийным.
Иосиф Райхельгауз: «Для нас весть о кончине Алексея Васильевича особенно горька: с ним начиналась история нашего театра, он играл в одном из наших первых и знаменитых спектаклей „А, чой-то ты во фраке“ вместе с Любовью Полищук и Альбертом Филозовым. Потом был большой перерыв. Встретились мы вновь недавно на похоронах Филозова и решили продолжить наше сотрудничество».
По его словам, Петренко играл до последнего дня в двух спектаклях — «Дом» и в недавней премьере «Пока наливается пиво».
Иосиф Райхельгауз: «Мы говорили с ним о том, чтобы поставить спектакль специально для него, где бы у него была большая роль. Но болезнь изменила все наши планы. Алексей Васильевич был выдающимся актером, который мог блистательно выступить в любом амплуа. Это был парадоксальный, непредсказуемый человек с мощным чувством юмора, глубоким пониманием жизни. Горько, что уходят такие большие актеры и большие люди».
Из сообщения пресс-службы театра: «Руководство и коллектив Киностудии имени Горького приносит искренние соболезнования родным и близким российского актера Алексея Васильевича Петренко. Мы скорбим об этой тяжелой утрате для нашей страны и культуры. Алексей Васильевич был выдающимся актером. Талант Алексея Петренко был многогранным — он известен публике и по своим киноработам, и благодаря ролям в постановках старейших российских театров».
На киностудии отметили, что в ближайший месяц планируют сделать ретроспективу фильмов Алексея Петренко.
Глава московского театра «Модерн» Юрий Грымов сообщил на своей странице в Facebook, что Петренко собирался провести осенью творческую встречу в театре, где он планировал «петь, читать стихи и общаться со зрителями».
Светлая память! Умер Великий Актер. 2 дня назад он приезжал ко мне в театр, мы собирались делать его творческий вечер, строили планы на будущее… Это очень большая утрата для всей нашей страны.Опубликовано Юрием Грымовым 22 февраля 2017 г.
Художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз отметил, что Петренко был выдающимся актером — и комедийным, и трагедийным.
Иосиф Райхельгауз: «Для нас весть о кончине Алексея Васильевича особенно горька: с ним начиналась история нашего театра, он играл в одном из наших первых и знаменитых спектаклей „А, чой-то ты во фраке“ вместе с Любовью Полищук и Альбертом Филозовым. Потом был большой перерыв. Встретились мы вновь недавно на похоронах Филозова и решили продолжить наше сотрудничество».
По его словам, Петренко играл до последнего дня в двух спектаклях — «Дом» и в недавней премьере «Пока наливается пиво».
Иосиф Райхельгауз: «Мы говорили с ним о том, чтобы поставить спектакль специально для него, где бы у него была большая роль. Но болезнь изменила все наши планы. Алексей Васильевич был выдающимся актером, который мог блистательно выступить в любом амплуа. Это был парадоксальный, непредсказуемый человек с мощным чувством юмора, глубоким пониманием жизни. Горько, что уходят такие большие актеры и большие люди».
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