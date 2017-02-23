Пенсионер стал фигурантом уголовного дела после избиения работницы скорой

Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении
67-летнего жителя Ульяновска, напавшего на фельдшера скорой помощи.
В сообщении отмечается, что дело возбуждено по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
По данным следствия, бригада медиков прибыла на вызов из-за обнаружения на улице лежащего человека. Как оказалось, 67-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения. После того как его привели в сознание, он напал на фельдшера и нанес ей легкие телесные повреждения.
Ранее стало известно, что по факту нападения на женщину была начата доследственная проверка. Изначально сообщалось, что нападавшей сломал работнице скорой челюсть и повредил руку.
По данным следствия, бригада медиков прибыла на вызов из-за обнаружения на улице лежащего человека. Как оказалось, 67-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения. После того как его привели в сознание, он напал на фельдшера и нанес ей легкие телесные повреждения.
Ранее стало известно, что по факту нападения на женщину была начата доследственная проверка. Изначально сообщалось, что нападавшей сломал работнице скорой челюсть и повредил руку.
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