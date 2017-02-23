ОБСЕ планирует увеличить число наблюдателей на Украине

ОБСЕ намерена увеличить число наблюдателей Специальной мониторинговой миссии на Украине, укрепить ее технический потенциал, увеличить часы патрулирования линии соприкосновения.
Об этом заявил министр иностранных дел Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц на заседании Совета Безопасности ООН, передает «Интерфакс».
По его словам, уровень насилия, наблюдаемый на востоке Украины в последние несколько дней, абсолютно неприемлем. Курц призвал все стороны выполнять минские соглашения и в полной мере придерживаться режима прекращения огня.
Кроме того, он заявил, что «ОБСЕ прилагает усилия для разрешения других конфликтных ситуаций в регионе, в частности, урегулирования приднестровского конфликта, конфликтов в Грузии и Нагорном Карабахе».
ведут огонь по населенным пунктам Донбасса. По данным разведки ДНР, киевские силовики все активнее действуют у линии соприкосновения. Там обнаружили более 20 украинских гаубиц, которым запрещено находиться в этом районе по минским соглашениям.
По его словам, уровень насилия, наблюдаемый на востоке Украины в последние несколько дней, абсолютно неприемлем. Курц призвал все стороны выполнять минские соглашения и в полной мере придерживаться режима прекращения огня.
Кроме того, он заявил, что «ОБСЕ прилагает усилия для разрешения других конфликтных ситуаций в регионе, в частности, урегулирования приднестровского конфликта, конфликтов в Грузии и Нагорном Карабахе».
ведут огонь по населенным пунктам Донбасса. По данным разведки ДНР, киевские силовики все активнее действуют у линии соприкосновения. Там обнаружили более 20 украинских гаубиц, которым запрещено находиться в этом районе по минским соглашениям.
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