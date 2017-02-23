В Домодедове в квартире взорвался газ: двое пострадавших

В подмосковном Домодедове в одной из квартир в жилой пятиэтажке произошел взрыв бытового газа.
В результате ЧП пострадали два человека. Взрыв произошел на улице Ильюшина сегодня рано утром, в 6:35, в квартире на втором этаже, передает ТАССсо ссылкой на правоохранительные органы.
После взрыва в квартире дом №10/1 вспыхнул пожар на площади 10 квадратных метров. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Разрушений строительных конструкций в здании нет.
Пострадавших доставили в Домодедовскую центральную районную больницу в состоянии средней тяжести, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона. По его словам, из подъезда эвакуировали 25 человек, в том числе пятерых детей.
После взрыва в квартире дом №10/1 вспыхнул пожар на площади 10 квадратных метров. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Разрушений строительных конструкций в здании нет.
Пострадавших доставили в Домодедовскую центральную районную больницу в состоянии средней тяжести, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона. По его словам, из подъезда эвакуировали 25 человек, в том числе пятерых детей.
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