Одна из найденных экзопланет совпадает с Землей по размерам и температурным условиям

Команда астрономов из США и Европы, возможно, совершила сенсационное открытие. Ученые обнаружили в одной из звездных систем сразу семь экзопланет, похожих на Землю. Причем три из них могут быть пригодными для проживания.
От пресс-конференции NASA, состоявшейся в среду, многие ждали чего-то судьбоносного. Поговаривали даже, что ученые чуть ли не нашли доказательства внеземной жизни. Пришельцев, конечно, не обнаружили, однако сенсация оказалась не менее громкой. Впервые в одной из звездных систем специалисты нашли сразу семь экзопланет, то есть аналогов планеты Земля. И три из них находятся в так называемой зоне жизни. Ученые предполагают, что эти планеты вполне могут быть пригодны для обитания.
Звездную систему TRAPPIST-1, удаленную от Земли на 40 световых лет, астрономы обнаружили еще год назад, но только сейчас в NASA благодаря использованию спектральных телескопов смогли вычислить размеры планет и их удаленность от аналога Солнца. В результате ученые предположили, что условия на планетах TRAPPIST схожи с земными.
Николь Льюис, астроном Института исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе: «Можно увидеть, насколько одна из этих планет совпадает размерами с Землей, и мы считаем, что она получает такое же количество света и тепла, как и Земля, то есть температурные условия там должны быть схожи с нашими».
Впрочем, сами ученые предостерегают от поспешных выводов. Пока все их вычисления лишь смоделированы. Добраться до этих планет сейчас невозможно — на покрытие расстояния в 40 световых лет уйдут миллионы лет земных, так что в исследованиях придется полагаться только на помощь телескопов. Сейчас первоочередная задача — выяснить состав атмосферы каждой из планет и попробовать узнать, есть ли на них вода. Даже на это, как предполагают, уйдет десятилетие.
Звездную систему TRAPPIST-1, удаленную от Земли на 40 световых лет, астрономы обнаружили еще год назад, но только сейчас в NASA благодаря использованию спектральных телескопов смогли вычислить размеры планет и их удаленность от аналога Солнца. В результате ученые предположили, что условия на планетах TRAPPIST схожи с земными.
Николь Льюис, астроном Института исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе: «Можно увидеть, насколько одна из этих планет совпадает размерами с Землей, и мы считаем, что она получает такое же количество света и тепла, как и Земля, то есть температурные условия там должны быть схожи с нашими».
Впрочем, сами ученые предостерегают от поспешных выводов. Пока все их вычисления лишь смоделированы. Добраться до этих планет сейчас невозможно — на покрытие расстояния в 40 световых лет уйдут миллионы лет земных, так что в исследованиях придется полагаться только на помощь телескопов. Сейчас первоочередная задача — выяснить состав атмосферы каждой из планет и попробовать узнать, есть ли на них вода. Даже на это, как предполагают, уйдет десятилетие.
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