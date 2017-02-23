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  • 23.02, 12:15
Во Владивостоке возложили цветы к мемориалу «Боевая слава Тихоокеанского флота». армия и флот РФ, Владивосток, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Во Владивостоке возложили цветы к мемориалу «Боевая слава Тихоокеанского флота»

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Во Владивостоке возложили цветы к мемориалу «Боевая слава Тихоокеанского флота»

Во Владивостоке возложили цветы к мемориалу «Боевая слава Тихоокеанского флота»

    Сегодня в России отмечается День защитника Отечества. Для нашей страны праздник поистине всенародный. Среди тех, кто принимает поздравления, не только мужчины, но и женщины. Они несут совместную службу во всех видах Вооруженных сил, в том числе и на флоте.

    Несмотря на праздничный день, военнослужащие остаются на боевом посту. На данный момент, в частности, в различных морских и океанских районах находится свыше 100 боевых кораблей, подводных лодок, судов. Главная цель этого присутствия — обеспечение безопасности и стабильности.

    В День защитника Отечества на Северном, Тихоокеанском, Черноморском, Балтийском флотах и в Каспийской флотилии проходят торжественные построения. В праздничный день личный состав ожидает особое меню, сладости, а также концертные программы.

    Первым День защитника Отечества, как полагается, начал отмечать самый восточный флот страны — Тихоокеанский. На боевых кораблях были подняты флаги, а на главной набережной Владивостока прошла торжественная церемония возложения цветов и венков к Вечному огню у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Так ветераны, юные воспитанники военно-патриотических клубов и горожане почтили память жителей Приморья, погибших в боях за родину. По окончании церемонии торжественным маршем прошла рота Почетного караула.

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