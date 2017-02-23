В Сиднее загорелся склад по переработке отходов

Сильный пожар не могут потушить в австралийском Сиднее. Там загорелся склад по переработке отходов.
Густые столпы дыма видны за несколько километров. Все сотрудники завода были эвакуированы, по предварительной информации, пострадавших нет. На месте пожара работают около 150 спасателей и 20 машин спецтехники.
По словам пожарных, тушение может занять около суток. Сейчас эксперты выясняют, не может ли дым содержать токсичные вещества.
По словам пожарных, тушение может занять около суток. Сейчас эксперты выясняют, не может ли дым содержать токсичные вещества.
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