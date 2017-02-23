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  • 23.02, 10:44

Генсек ООН предложил создать новую структуру для борьбы с терроризмом

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Генсек ООН предложил создать новую структуру для борьбы с терроризмом

Генсек ООН предложил создать новую структуру для борьбы с терроризмом

В ООН необходимо создать управление по борьбе с терроризмом. С соответствующей инициативой выступил генсек международной организации Антониу Гутерреш.

Антониу Гутерреш: «Наша цель — выстроить новое партнерство с государствами-членами по противостоянию межнациональной угрозе терроризма, ответить на которую нужно немедленно».

Ожидается, что работа нового управления не будет пересекаться с деятельностью действующих структур ООН. Кроме этого, управление не будет посягать на суверенитет государств-членов, заверил Гутерреш.

В настоящее время в ООН действует контртеррористический комитет Совета Безопасности. Эта структура была учреждена СБ ООН в 2001 году — вскоре после терактов 11 сентября в США.

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