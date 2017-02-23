В США мальчик запрыгнул на спину быку из-за спора с отцом на 20 долларов

Видеозапись безответственный отец разместил на своей странице в Facebook с пометкой «Вы должны это видеть».
Скотт Кларк поспорил со своим маленьким сыном Ашером, что тот сможет подкрасться к быку и запрыгнуть ему на спину. Отец обещал малышу 20 долларов, если у него получится выполнить эту задумку.
На кадрах записи видно, как ребенок медленно подходит к быку. Слышны голоса матери и, предположительно, сестры мальчика, которые говорят, что эта затея небезопасна, но не пытаются остановить Ашера.
Мальчик подобрался к быку, а затем запрыгнул на него. Как только мальчик оказался на спине животного, оно резко вскочило. По словам отца мальчика, Ашер удержался на быке несколько секунд.
Только когда ребенок упал, его родные бросились ему на помощь, прервав съемку. Между тем на своей странице в соцсети отец мальчика с сожалением отмечает, что у него не получилось запечатлеть концовку этой сцены.
Скотт Кларк добавил, что Ашер не пострадал и получил свою заслуженную награду в 20 долларов, пишет Daily Mirror. Мужчина уверяет: он полагал, что его сын не сумеет подобраться к быку, а если и сможет, то не станет на него прыгать.
На кадрах записи видно, как ребенок медленно подходит к быку. Слышны голоса матери и, предположительно, сестры мальчика, которые говорят, что эта затея небезопасна, но не пытаются остановить Ашера.
Мальчик подобрался к быку, а затем запрыгнул на него. Как только мальчик оказался на спине животного, оно резко вскочило. По словам отца мальчика, Ашер удержался на быке несколько секунд.
Только когда ребенок упал, его родные бросились ему на помощь, прервав съемку. Между тем на своей странице в соцсети отец мальчика с сожалением отмечает, что у него не получилось запечатлеть концовку этой сцены.
Скотт Кларк добавил, что Ашер не пострадал и получил свою заслуженную награду в 20 долларов, пишет Daily Mirror. Мужчина уверяет: он полагал, что его сын не сумеет подобраться к быку, а если и сможет, то не станет на него прыгать.
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