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  • 23.02, 10:45

Ребенок погиб в результате схода снежной лавины на Алтае

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Ребенок погиб в результате схода снежной лавины на Алтае

Ребенок погиб в результате схода снежной лавины на Алтае

Мальчик погиб после схода снега с горы возле села Ая Алтайского района, проводится доследственная проверка.

Как говорится в сообщении СУ СК РФ по Алтайскому краю, вечером 22 февраля в селе Ая с находящейся рядом горы сошла снежная масса, которая засыпала ребенка.

Из сообщения СУ СК по Алтайскому краю: «Родители, обеспокоенные длительным отсутствием сына, вызвали сотрудников МЧС, которые, проведя спасательные мероприятия, откопали тело малолетнего. Однако, несмотря на проведенные работы, спасти малолетнего не удалось. На месте медицинские сотрудники констатировали смерть мальчика».

В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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