Летчик Дьяченко награжден звездой Героя России за выполнение боевых задач в САР

Звезду Героя за службу в арабской республике получил летчик Андрей Дьяченко. На фюзеляже его истребителя — больше тридцати отметок об успешно проведенных операциях.

Высота его манила с детства, семья жила рядом с военным аэродромом. Андрей Дьяченко любовался самолетами и представлял, как сам наденет шлем и будет управлять истребителем. Сейчас Дьяченко 35, он — военный летчик, Герой России, командир. Его первая истребительно-бомбардировочная эскадрилья готовится к полетам. Про них говорят: «Первая, лучшая». И на земле, и в небе — один за всех, и все за одного.



Андрей Дьяченко: «В воздушном бою самое главное — первым обнаружить, а дальше будет успех выполнения задачи».



33 звездочки на фюзеляже его истребителя — это количество успешно выполненных боевых заданий во время спецоперации в Сирии. За мужество и отвагу Дьяченко удостоен звезды Героя Россия, детали подвига под грифом «секретно». Сослуживцы говорят: их командир с характером, управляет самолетом как лихим конем.



Илья Туманов, штурман ВКС РФ: «Казацкий такой характер, крепкий казак».



Дьяченко равняется на аса Великой Отечественной Александра Покрышкина, чья «формула грозы» воздушного боя актуальна и в XXI веке: высота, скорость, маневр, огонь.



Первая эскадрилья отрабатывает ракетно-бомбовые удары на полигоне. На заданную цель, маскируясь в тумане, фронтовые бомбардировщики СУ-34 выходят секунда в секунду. В центре управления полетами их называют «боевыми утятами», и восхищаются этой командой настоящих воздушных бойцов.



Герой России убежден, боевым асом не станешь, если не будешь самосовершенствоваться, стремиться подниматься на все большую высоту. Говорит, чтобы познать себя в небе, надо много работать на земле. Воздушный бой требует мысли. Во время детального разбора полетов Андрей Дьяченко обязательно даст дельный совет.



Всегда сосредоточенный и серьезный на службе майор Дьяченко, смущаясь признается, что он — романтик. Как бы пафосно это не звучало, его мечта — высота во всех смыслах: совершать высокие поступки ради близких, ради Отечества.



Андрей Дьяченко: «Быть патриотом своей родины, любить ее. У любого у нас должна быть человечность, жить по совести, поступать по совести».



Первая эскадрилья 47 авиаполка и в праздник на дежурстве. Полеты для влюбленных в небо — лучший подарок.

