Российских моряков ждет праздничное меню и концерт в День защитника Отечества

День защитника Отечества: история и традиции праздника НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Среди тех, кто принимает поздравления, не только мужчины, но и женщины. Они несут совместную службу во всех видах Вооруженных сил, в том числе и на флоте. Несмотря на праздничный день, многие военнослужащие остаются на боевом посту.На данный момент, в частности, в различных морских и океанских районах находится свыше 100 боевых кораблей, подводных лодок, судов. Главная цель этого присутствия — обеспечение безопасности и стабильности. В День защитника Отечества на Северном, Тихоокеанском, Черноморском, Балтийском флотах и в Каспийской флотилии проходят торжественные построения.В праздничный день личный состав ожидает особое меню, сладости, а также концертные программы.