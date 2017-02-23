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  • 23.02, 09:13
Российских моряков ждет праздничное меню и концерт в День защитника Отечества. 23 Февраля, армия и флот РФ, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Российских моряков ждет праздничное меню и концерт в День защитника Отечества

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Российских моряков ждет праздничное меню и концерт в День защитника Отечества

Российских моряков ждет праздничное меню и концерт в День защитника Отечества

    Сегодня в России отмечается День защитника Отечества. Для нашей страны праздник поистине всенародный.

    Среди тех, кто принимает поздравления, не только мужчины, но и женщины. Они несут совместную службу во всех видах Вооруженных сил, в том числе и на флоте. Несмотря на праздничный день, многие военнослужащие остаются на боевом посту.

    На данный момент, в частности, в различных морских и океанских районах находится свыше 100 боевых кораблей, подводных лодок, судов. Главная цель этого присутствия — обеспечение безопасности и стабильности. В День защитника Отечества на Северном, Тихоокеанском, Черноморском, Балтийском флотах и в Каспийской флотилии проходят торжественные построения.

    В праздничный день личный состав ожидает особое меню, сладости, а также концертные программы.
    День защитника Отечества: история и традиции праздника НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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