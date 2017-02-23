Следственный комитет выясняет причины крупного ДТП на Камчатке

На Камчатке произошла крупная авария с участием грузовика и рейсового автобуса. В результате пострадали 22 человека, включая четверых подростков.
ДТП случилось на 303-м километре автотрассы Петропавловск-Камчатский — Мильково. Как сообщили в дорожной полиции, КамАЗ выезжал на федеральную трассу и забуксовал, зацепив обочину. Машина перегородила дорогу пассажирскому транспорту. Пять человек, в том числе водитель, оказались заблокированы в автобусе.
Прибывшие на место происшествия спасатели освободили пострадавших и передали их медикам. Эвакуировать людей пришлось на вертолетах. Сейчас шесть человек находятся в реанимации. Всего же госпитализированы 11 пассажиров, остальные отправлены на амбулаторное лечение.
Также известно, что медосвидетельствование водителя КамАЗа не выявило наличия в его крови алкоголя. Следственный комитет сейчас выясняет все обстоятельства аварии.
Прибывшие на место происшествия спасатели освободили пострадавших и передали их медикам. Эвакуировать людей пришлось на вертолетах. Сейчас шесть человек находятся в реанимации. Всего же госпитализированы 11 пассажиров, остальные отправлены на амбулаторное лечение.
Также известно, что медосвидетельствование водителя КамАЗа не выявило наличия в его крови алкоголя. Следственный комитет сейчас выясняет все обстоятельства аварии.
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