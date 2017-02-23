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  • 23.02, 09:13

Частичное обрушение кровли жилого дома произошло в Томске

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Частичное обрушение кровли жилого дома произошло в Томске

Частичное обрушение кровли жилого дома произошло в Томске

Частичное обрушение кровли жилого дома произошло в Томске
  • Фото: 70.mchs.gov.ru

    • Частичное обрушение кровли двухэтажного жилого дома произошло в Томске, пострадавших нет.

    Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Томской области, инцидент произошел в двухэтажном 12-квартирном кирпичном жилом доме на Сибирской улице. Произошло частичное обрушение стропильной части кровли.

    Из сообщения МЧС: «По прибытию было установлено, что площадь обрушения составила 20 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Перекрытия в квартирах не повреждены. Расселения жителей дома не требуется. Для расчистки кровли от снега и дальнейшего ее восстановления привлечены работники управляющей компании».

    Это не первый подобный случай в Томске за зиму. В конце января в многоквартирном жилом доме в городе, не выдержав тяжести снега, обрушилось 60 квадратных метров кровли. В результате происшествия тогда тоже никто не пострадал. Как выяснила прокуратура, причиной обрушения стал неубранный управляющей компанией снег.

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