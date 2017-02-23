Частичное обрушение кровли жилого дома произошло в Томске

Частичное обрушение кровли двухэтажного жилого дома произошло в Томске, пострадавших нет.
Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Томской области, инцидент произошел в двухэтажном 12-квартирном кирпичном жилом доме на Сибирской улице. Произошло частичное обрушение стропильной части кровли.
Из сообщения МЧС: «По прибытию было установлено, что площадь обрушения составила 20 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Перекрытия в квартирах не повреждены. Расселения жителей дома не требуется. Для расчистки кровли от снега и дальнейшего ее восстановления привлечены работники управляющей компании».
Это не первый подобный случай в Томске за зиму. В конце января в многоквартирном жилом доме в городе, не выдержав тяжести снега, обрушилось 60 квадратных метров кровли. В результате происшествия тогда тоже никто не пострадал. Как выяснила прокуратура, причиной обрушения стал неубранный управляющей компанией снег.
Из сообщения МЧС: «По прибытию было установлено, что площадь обрушения составила 20 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Перекрытия в квартирах не повреждены. Расселения жителей дома не требуется. Для расчистки кровли от снега и дальнейшего ее восстановления привлечены работники управляющей компании».
Это не первый подобный случай в Томске за зиму. В конце января в многоквартирном жилом доме в городе, не выдержав тяжести снега, обрушилось 60 квадратных метров кровли. В результате происшествия тогда тоже никто не пострадал. Как выяснила прокуратура, причиной обрушения стал неубранный управляющей компанией снег.
Комментарии