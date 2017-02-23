Во Владивостоке неизвестный с ножом напал на телеоператора

Накануне вечером неизвестный с ножом для резки бумаги атаковал сотрудника одного из владивостокских телеканалов.
Нападение произошло около 22:30 в районе дома 12 по Партизанскому проспекту. Неизвестный попытался нанести телеоператору Максиму Каленнику удар в грудь канцелярским ножом.
В этот момент нападавший поскользнулся и упал, а лезвие ножа сломалось. Оно успело повредить нагрудный карман куртки и служебное удостоверение, сообщает «Интерфакс».
Каленник считает нападение неслучайным. Он не исключает, что оно может быть связано с профессиональной деятельностью. Нападавший перед атакой назвал оператора по имени.
Пострадавший написал заявление в полицию. Поиски злоумышленника ведутся.
В этот момент нападавший поскользнулся и упал, а лезвие ножа сломалось. Оно успело повредить нагрудный карман куртки и служебное удостоверение, сообщает «Интерфакс».
Каленник считает нападение неслучайным. Он не исключает, что оно может быть связано с профессиональной деятельностью. Нападавший перед атакой назвал оператора по имени.
Пострадавший написал заявление в полицию. Поиски злоумышленника ведутся.
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