Ржев. Неизвестная битва Георгия Жукова
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  • 23.02, 06:11

ДТП на Камчатке: шестеро пострадавших находятся в реанимации

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ДТП на Камчатке: шестеро пострадавших находятся в реанимации

ДТП на Камчатке: шестеро пострадавших находятся в реанимации

ДТП на Камчатке: шестеро пострадавших находятся в реанимации
  • Фото: mchs_kamchatka /vk.com

    • В Петропавловск-Камчатский вертолетами доставили семерых пострадавших при ДТП с автобусом. Шестеро из них госпитализированы в реанимационное отделение краевой больницы.

    Глава регионального Минздрава Татьяна Лемешко подтвердила, что в тяжелом состоянии находятся два человека — водитель автобуса и 13-летняя девочка. 8 человек находятся в состоянии средней тяжести.

    Всего при аварии пострадали, по уточненным данным, 22 человека, из них 10 понадобилась госпитализация, сообщает правительство Камчатского края.

    Обстоятельства ДТП выясняются. По последним данным, КамАЗ с лесом, выезжая со второстепенной дороги на главную, не вписался в поворот и перегородил дорогу. Водитель автобуса не заметил его вовремя и врезался в грузовик. В момент аварии шел снег, видимость была затруднена.

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