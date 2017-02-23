ДТП на Камчатке: шестеро пострадавших находятся в реанимации

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Петропавловск-Камчатский вертолетами доставили семерых пострадавших при ДТП с автобусом. Шестеро из них госпитализированы в реанимационное отделение краевой больницы.
Глава регионального Минздрава Татьяна Лемешко подтвердила, что в тяжелом состоянии находятся два человека — водитель автобуса и 13-летняя девочка. 8 человек находятся в состоянии средней тяжести.
Всего при аварии пострадали, по уточненным данным, 22 человека, из них 10 понадобилась госпитализация, сообщает правительство Камчатского края.
Обстоятельства ДТП выясняются. По последним данным, КамАЗ с лесом, выезжая со второстепенной дороги на главную, не вписался в поворот и перегородил дорогу. Водитель автобуса не заметил его вовремя и врезался в грузовик. В момент аварии шел снег, видимость была затруднена.
Всего при аварии пострадали, по уточненным данным, 22 человека, из них 10 понадобилась госпитализация, сообщает правительство Камчатского края.
Обстоятельства ДТП выясняются. По последним данным, КамАЗ с лесом, выезжая со второстепенной дороги на главную, не вписался в поворот и перегородил дорогу. Водитель автобуса не заметил его вовремя и врезался в грузовик. В момент аварии шел снег, видимость была затруднена.
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