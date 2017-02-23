В США отменили директиву Обамы о туалетах для школьников-трансгендеров

Администрация Дональда Трампа отменила предписание Барак Обамы для государственных школ о туалетах для трансгендеров.
Министерство юстиции и министерство образования в среду отменили директиву для государственных школ о доступе к туалетам на основе гендерной идентичности, а не биологического пола. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно принятому при Обаме документу, учебные заведения должны были позволить школьникам-трансгендерам выбирать туалетные комнаты и раздевалки согласно тому, как они сами определяют свою половую принадлежность.
11 штатов, в том числе Техас, Алабама, Висконсин и Теннесси после принятия документа обвинили администрацию Обамы в попытке превратить школы и рабочие пространства в «лаборатории для массового социального эксперимента». Был подан соответствующий иск.
«Туалетное» предписание было выпущено на фоне скандала о законе в Северной Каролине, который требует, чтобы люди пользовались общественными туалетами исключительно в соответствии со своим полом при рождении. Этот закон вызвал опасения относительно дискриминации людей, чья гендерная идентификация не совпадает с биологическим полом.
Согласно принятому при Обаме документу, учебные заведения должны были позволить школьникам-трансгендерам выбирать туалетные комнаты и раздевалки согласно тому, как они сами определяют свою половую принадлежность.
11 штатов, в том числе Техас, Алабама, Висконсин и Теннесси после принятия документа обвинили администрацию Обамы в попытке превратить школы и рабочие пространства в «лаборатории для массового социального эксперимента». Был подан соответствующий иск.
«Туалетное» предписание было выпущено на фоне скандала о законе в Северной Каролине, который требует, чтобы люди пользовались общественными туалетами исключительно в соответствии со своим полом при рождении. Этот закон вызвал опасения относительно дискриминации людей, чья гендерная идентификация не совпадает с биологическим полом.
Комментарии