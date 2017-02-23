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  • 23.02, 04:40

В США отменили директиву Обамы о туалетах для школьников-трансгендеров

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В США отменили директиву Обамы о туалетах для школьников-трансгендеров

В США отменили директиву Обамы о туалетах для <nobr>школьников-трансгендеров</nobr>

Администрация Дональда Трампа отменила предписание Барак Обамы для государственных школ о туалетах для трансгендеров.

Министерство юстиции и министерство образования в среду отменили директиву для государственных школ о доступе к туалетам на основе гендерной идентичности, а не биологического пола. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно принятому при Обаме документу, учебные заведения должны были позволить школьникам-трансгендерам выбирать туалетные комнаты и раздевалки согласно тому, как они сами определяют свою половую принадлежность.

11 штатов, в том числе Техас, Алабама, Висконсин и Теннесси после принятия документа обвинили администрацию Обамы в попытке превратить школы и рабочие пространства в «лаборатории для массового социального эксперимента». Был подан соответствующий иск.

«Туалетное» предписание было выпущено на фоне скандала о законе в Северной Каролине, который требует, чтобы люди пользовались общественными туалетами исключительно в соответствии со своим полом при рождении. Этот закон вызвал опасения относительно дискриминации людей, чья гендерная идентификация не совпадает с биологическим полом.

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