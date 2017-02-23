«Масштаб не тот»: Пушков высмеял слова Порошенко о войне с Россией

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины об угрозе «полномасштабной войны» с Россией.
Пушков в своем Twitter сравнил Петра Порошенко с экс-премьером Грузии Михаилом Саакашвили и отметил, что у обоих «масштаб не тот».
Накануне президент Украины заявил, что существует угроза «полномасштабной войны» с Россией. По его мнению, эту угрозу несет «российский военный контингент в Приднестровье» и на «южном востоке». Порошенко также обвинил Россию в наращивании военного присутствия в Крыму.
Летом 2016 года Порошенко говорил, что в случае обострения ситуации в Крыму и Донбассе на Украине будет введено военное положение и объявлена мобилизация. В сентябре он не исключил «полномасштабного российского вторжения».
Порошенко любит порассуждать о возможности «полномасштабной войны» с Россией. Саакашвили тоже любил. Напрасно: у обоих — масштаб не тот.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 февраля 2017 г.
Накануне президент Украины заявил, что существует угроза «полномасштабной войны» с Россией. По его мнению, эту угрозу несет «российский военный контингент в Приднестровье» и на «южном востоке». Порошенко также обвинил Россию в наращивании военного присутствия в Крыму.
Летом 2016 года Порошенко говорил, что в случае обострения ситуации в Крыму и Донбассе на Украине будет введено военное положение и объявлена мобилизация. В сентябре он не исключил «полномасштабного российского вторжения».
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