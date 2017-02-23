ДТП на Камчатке: аварию спровоцировал водитель автобуса

Следователи установили обстоятельства крупного ДТП с пассажирским автобусом на Камчатке.
Елена Матафонова, СУ СК по Камчатскому краю: «Около 23:00 местного времени работник предприятия „Городской автопарк“ 1969 года рождения, управляя автобусом марки КАВЗ-4238–41, не выбрал безопасную скорость движения, после чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с полуприцепом автомобиля марки „КамАЗ-541150“».
Автобус следовал по маршруту Петропавловск-Камчатский — Мильково, отмечает ТАСС. В салоне находились 32 человека, из которых пострадали 20.
ДТП произошло на 303-м километре трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково. Ведется проверка.
Автобус следовал по маршруту Петропавловск-Камчатский — Мильково, отмечает ТАСС. В салоне находились 32 человека, из которых пострадали 20.
ДТП произошло на 303-м километре трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково. Ведется проверка.
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