В Лиге чемпионов продолжают играть первые матчи 1/8 финала. В среду встречались «Порту» и «Ювентус», а также «Севилья» и «Лестер».
«Ювентус» на выезде взял верх над «Порту». Голы забили Марко Пьяца (72-я минута) и Дани Алвес (74).
С 27-й минуты «Порту» играл в меньшинстве. Две желтые карточки за 2 минуты заработал Алекс Теллес.
В другом матче среды «Севилья» на своем поле одержала победу над «Лестером» — 2:1. У хозяев забили Пабло Сарабия (25) и Хоакин Корреа (62), а на 73-й Джейми Варди сократил отставание англичан.
Ответные матчи в этих парах состоятся 14 марта.
С 27-й минуты «Порту» играл в меньшинстве. Две желтые карточки за 2 минуты заработал Алекс Теллес.
В другом матче среды «Севилья» на своем поле одержала победу над «Лестером» — 2:1. У хозяев забили Пабло Сарабия (25) и Хоакин Корреа (62), а на 73-й Джейми Варди сократил отставание англичан.
Ответные матчи в этих парах состоятся 14 марта.
Full time!— Champions League (@ChampionsLeague) 22 февраля 2017 г.
Which teams will qualify?#UCL pic.twitter.com/V7UGa44reM
Комментарии