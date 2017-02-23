«Ювентус» на выезде взял верх над «Порту». Голы забили Марко Пьяца (72-я минута) и Дани Алвес (74).С 27-й минуты «Порту» играл в меньшинстве. Две желтые карточки за 2 минуты заработал Алекс Теллес.В другом матче среды «Севилья» на своем поле одержала победу над «Лестером» — 2:1. У хозяев забили Пабло Сарабия (25) и Хоакин Корреа (62), а на 73-й Джейми Варди сократил отставание англичан.Ответные матчи в этих парах состоятся 14 марта.