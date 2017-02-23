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  • 23.02, 03:10

Лига чемпионов: «Юве» выиграл у «Порту», «Севилья» — у «Лестера»

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Лига чемпионов: «Юве» выиграл у «Порту», «Севилья» — у «Лестера»

Лига чемпионов: «Юве» выиграл у «Порту», «Севилья» — у «Лестера»

Лига чемпионов: «Юве» выиграл у «Порту», «Севилья» — у «Лестера»
  • Фото Reuters © 2017

    • В Лиге чемпионов продолжают играть первые матчи 1/8 финала. В среду встречались «Порту» и «Ювентус», а также «Севилья» и «Лестер».

    «Ювентус» на выезде взял верх над «Порту». Голы забили Марко Пьяца (72-я минута) и Дани Алвес (74).

    С 27-й минуты «Порту» играл в меньшинстве. Две желтые карточки за 2 минуты заработал Алекс Теллес.

    В другом матче среды «Севилья» на своем поле одержала победу над «Лестером» — 2:1. У хозяев забили Пабло Сарабия (25) и Хоакин Корреа (62), а на 73-й Джейми Варди сократил отставание англичан.

    Ответные матчи в этих парах состоятся 14 марта.


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